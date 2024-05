Il colpaccio di Amadeus sul Nove, da Sanremo l’idea di condurre X Factor: tra i giudici Achille Lauro e Lazza

Lasciato ormai alle spalle il Festival di Sanremo dopo cinque edizioni da record, Amadeus sarebbe al lavoro per rivoluzionare un altro show musicale ora che il conduttore ha preso casa sul Nove. Secondo l’indiscrezione raccolta da Mow, Amadeus sarebbe pronto per raccogliere la conduzione dell’edizione di X Factor nel 2025. Il talent infatti dovrebbe traslocare dopo 10 anni su Sky e passare al canale della piattaforma Discovery, che si prepara così a competere sempre più ad armi pari con Rai e Mediaset. Fonti vicine a Sky chiariscono a Open che nel 2024 il talent sarà ancora in onda come accaduto finora. La prossima edizione coinciderà anche con la scadenza del contratto, su cui la piattaforma satellitare potrà vantare un diritto di prelazione per un possibile rinnovo.

I nuovi giudici di X Factor

Amadeus avrebbe già iniziato a scegliere il cast per il nuovo X Factor. A cominciare dai big selezionati per il ruolo di giudice. Primo della lista sarebbe stato Achille Lauro, che proprio con i Sanremo di Amadeus è esploso. A seguirlo ci sarebbe un altro colpaccio, che porta il nome di Lazza. Il rapper era stato tra i protagonisti del Festival 2023, dove si era piazzato al secondo posto con «Cenere». Una scelta rivelatasi tra le altre azzeccata da parte di Amadeus, che punta a ripetersi.

Il rapporto con Ferdinando Salzano

Alla regia di tutta questa operazione ci sarebbe Ferdinando Salzano, manager musicale e fondatore della «Friends & Partners». Una realtà leader indiscussa dell’ambiente musicale, che tra gli altri ha proprio Achille Lauro sotto contratto. Difficile quindi che il cantante sia nelle condizioni di rifiutare l’offerta di sedersi al tavolo dei giudici di X Factor. Con Salzano, spiega Mow, Amadeus lavora ormai da tempo a strettissimo contatto. E con lui ha di fatto archiviato ogni tipo di legame con l’ex manager Lucio Presta, con il quale ormai i rapporti sono deteriorati, viste anche le recenti accuse del manager nei confronti del suo ex assistito, dopo lo strappo alla vigili dell’ultimo Sanremo.

