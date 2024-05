Maglie ricorda Aldo Moro ma lo fa usando una foto dell’attore Fabrizio Gifuni

Aldo Moro è stato ucciso il 9 maggio 1978 e come ogni anno il comune di Maglie (in provincia di Lecce), che gli ha dato i natali, lo ricorda. Stavolta però ha fatto una gaffe, mettendo nei manifesti non una sua foto bensì quella dell’attore Fabrizio Gifuni, che interpretò il ruolo di Moro nel film Esterno Notte. A parlare del caso è La Gazzetta del Mezzogiorno riportando le polemiche e le pronte scuse del sindaco Ernesto Toma. «Chiedo scusa: aver sbagliato la foto dell’illustre cittadino di Maglie, Aldo Moro, nel manifesto del Comune per ricordare il 46° anniversario del suo assassinio è un errore gravissimo! A nulla servirebbe aggiungere che i responsabili dell’errore non sono da ricercare all’interno dell’Amministrazione cittadina, perché vista l’importanza della ricorrenza avremmo dovuto, comunque, scegliere noi direttamente la foto di Aldo Moro da utilizzare. Non averlo fatto ci spinge a un gesto di responsabilità che è quello di chiedere scusa alla famiglia dello statista e a tutti i cittadini», ha dichiarato il primo cittadino.

Leggi anche: