Rose Villain, la promessa di una canzone con Elisa e il ricordo della mamma a Le Iene: «Morì di cancro ma io non c’ero» – Il video

Rose Villain si è raccontata a Nicolò De Devitiis de Le Iene, in un viaggio insieme a New York. «Io ho vissuto qui 14 anni – ha raccontato la cantante – quindi è casa mia praticamente, è un posto che ti da tutto anche le mazzate, perché economicamente è difficile, all’inizio ero molto sola a parte la lontananza da amici e famiglia ma sei proprio libero di essere qui, uno può andare in giro come vuole». Ma c’è un passaggio in questa lunga intervista che sta diventando virale sui social. Parla del rapporto tra Rose e mamma Fernanda, morta di cancro ai polmoni. «Lei fumava, nessuno di noi aveva capito che sarebbe stata una cosa così veloce, io ero a New York quando è morta, ho firmato un contratto molto importante, dovevo esserci, dovevo tornare prima». Si pente Rose, la sua voce si rompe. Commossa dice che a quell’appuntamento a New York poi non andò più, quel giorno morì sua madre. «L’ultima volta che mi ha scritto, Ti amo Rokky», aggiunge. E poi racconta di un suo messaggio: «Micetta stanotte ho sognato che duettavi con Elisa, le mie due cantanti preferite insieme». E lei: «Manca poco mami te lo prometto». Fernanda le rispose: «Non ho più dubbi credimi e credici. Se ti serve una corista io ci sono». Alla fine, anni dopo, quel sogno diventò realtà Rose Villain ha davvero duettato con Elisa, in una canzone che l’artista ha dedicato a sua madre. Il brano si chiama “Monet”. A un certo punto si sente anche la voce di sua madre, inserita nel finale della canzone. «Mamma – dice alla fine l’artista – qualcosina alla fine la abbiamo combinata».

Leggi anche: