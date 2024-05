«Tu come avresti fatto?», lo scatto di Billy Costacurta gli costa caro: come si è infortunato in diretta su Sky – Il video

Doloroso fuoriprogramma in diretta a Sky Sport con protagonista l’ex difensore di Milan e Nazionale Billy Costacurta. Da tempo ormai opinionista sportivo, l’ex calciatore stava provando a montare come sarebbe intervenuto lui in un’azione difensiva durante Milan-Cagliari. Siamo all’intervallo della partita, in studio Costacurta dimentica di aver spento da poco le 58 candeline. E decide che i gesti possono raccontare più delle parole. Perciò alla sfida: «Tu come avresti fatto?», l’ex difensore ha preso la rincorsa, ha fatto un piccolo scatto alzando la gamba mimando una respinta, finché non è successo l’irreparabile. «Oppalà» si sente esclamare Costacurta tradendo ancora una volta l’età che avanza. L’ex giocatore si tocca la coscia dolorante e a quel punto non gli resta che lasciare spazio alle parole, magari da seduto.

