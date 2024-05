Bari, pranzo vista mare da 153 euro, poi la coppia scappa senza pagare. Il titolare pubblica tutto sui social: «Voglio vedere se ora tornano»

Metti una giornata di sole, un pranzo sul lungomare, la compagnia giusta. Pacchetto ideale, quello che si è concesso nei giorni scorsi una coppia a Bari. I due hanno mangiato e bevuto godendosi il beltempo al bar Riviera del capoluogo pugliese. Antipasti di mare e primi con salsiccia di Norcia e funghi, crunch di gamberi, patate fritte e dolci. Il tutto bagnato da due bottiglie di vino, senza trascurare gli amari finali. Un po’ meno divertente dev’essere stato però per la coppia il momento del passaggio finale di uno dei camerieri del locale: quello per portare il conto. 153 euro, recitava l’implacabile scontrino. Uno sguardo d’intesa e via, la coppia ha approfittato della distrazione altrui e se l’è data a gambe. Ma il titolare ha pensato bene di vendicarsi facendolo sapere urbi et orbi. Vito Carlone prima ha pubblicato sui social le foto dello scontrino e della coppia protagonista, con l’augurio di rintracciarla al più presto. Poi ha denunciato l’episodio a Repubblica: «Ho deciso di divulgare l’episodio per far capire a queste persone che devono avere il coraggio di venire a saldare il conto. Hanno avuto la furbizia e la scaltrezza di mangiare e bere a nostre spese», ha spiegato Carlone. Si rivedranno?

