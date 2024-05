L’immagine di questo McDonald’s abbandonato è stata generata con l’intelligenza artificiale

L’immagine fa parte di una serie in cui note catene di fast food vengono reimmaginate in stile retrofuturistico sovietico

L’aspetto è quello di un punto vendita McDonald’s abbandonato, all’apparenza in qualche Paese dell’ex Unione Sovietica. Ed esattamente questo è lo scopo dell’immagine condivisa su Facebook da numerosi utenti, che però è stata generata con l’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

Circola l’immagine di un presunto McDonald’s abbandonato.

La foto è stata generata con l’intelligenza artificiale.

Fa parte di una serie in cui popolari catene di fast food sono state immaginate in stile brutalista e retrofuturistico pubblicata dall’account Instagram Metaculture.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge semplicemente:

McDonald’s abbandonato…

L’immagine generata con l’intelligenza artificiale

Sebbene non sia necessariamente evidente a prima vista, l’immagine è stata generata con AI. La foto, infatti, fa parte di una serie pubblicata in un post della pagina Instagram Metaculture in cui popolari catene di fast food sono state immaginate in stile brutalista e retrofuturistico. Come dichiarato nella descrizione della pagina stessa, tutti i contenuti riguardano l’AI e la tecnologia.

Conclusioni

Circola l’immagine di un presunto McDonald’s abbandonato. La foto è stata generata con l’intelligenza artificiale. Fa parte di una serie in cui popolari catene di fast food sono state immaginate in stile brutalista e retrofuturistico pubblicata dall’account Instagram Metaculture.

