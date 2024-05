È morto Gaetano Di Vaio, il produttore di Gomorra era gravissimo dopo un incidente in moto a Napoli

Gaetano Di Vaio è morto. Lo scorso 16 maggio era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Giugliano in Campania a seguito di un incidente avvenuto nella notte a Qualiano, vicino a Napoli. Il 56enne aveva perso il controllo della moto finendo a terra e riportando gravi lesioni. Regista, produttore e attore, il 56enne era conosciuto per aver recitato nella serie di Gomorra nei panni di “Baroncino”. Noto anche per la sua storia di riscatto: a seguito di un’adolescenza travagliata, caratterizzata da periodi di tossicodipendenza e detenzione, è riuscito a sfondare nell’industria del cinema, soprattutto grazie alla compagnia I ragazzi del Bronx napoletano fondata dallo scritto e attore Peppe Lanzetta. Oltre a Gomorra, Di Vaio è stato produttore cinematografico del film Napoli Napoli Napoli di Abel Ferrara (2009). Dal 2011 ha co-prodotto film d’autore, come Per amor vostro di Gaudino e Là-bas di Lombardi, assieme alla società Figli del Bronx e ha partecipato a diversi festival internazionali. Nel 2013, inoltre, ha scritto un libro autobiografico, Non mi avrete mai, assieme al regista e sceneggiatore Guido Lombardi, pubblicato con Einaudi. Testo ispirato alla sua esperienza di ex detenuto.

Il saluto del produttore e amico Curti: «Ha fatto tanto per Napoli»

Arriva il saluto dell’amico e produttore Gianluca Curti di Minerva Pictures, che dichiara: «Mio fratello Gaetano Di Vaio non ce l’ha fatta e ci ha lasciato poco fa. Purtroppo, è una tragedia». Per poi ricordare i momenti professionali, ma non solo, vissuti insieme: «Ha fatto tanto per Napoli e tanto stava facendo, insieme abbiamo avuto premi per Per Amor Vostro con cui Valeria Golino vinse a Venezia la Coppa Volpi nel 2015, e con la sua Bronx aveva appena prodotto il film di un esordiente. Tutti amavamo la sua energia, la voglia di riscatto e la generosità di dare possibilità anche agli altri». Tra i diversi premi conquistò anche il celebre DOC/IT per il Migliore Documentario Italiano per Largo Baracche. Dal 2015 partner di produzione per Gomorra – La serie prodotta da Cattleya e Sky.

