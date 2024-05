Europee 2024, cinque sondaggi su otto prevedono il sorpasso di Forza Italia sulla Lega

L’appuntamento per votare alle elezioni europee, fissato per l’8 e il 9 giugno, è sempre più vicino, e nell’attesa di esiti certi i sondaggi del settore iniziano a tracciare un verosimile quadro. Con un esame incrociato dei dati raccolti dagli specialisti, è innanzitutto possibile rilevare che dopo il voto di giugno assisteremo a un sorpasso di Forza Italia sulla Lega. Questo almeno è quello che stimano Ipsos, Ixé, Tecnè, Swg ed Eurometra. Mentre secondo BiDiMedia, Termometro Politico ed EMG il partito di Salvini risulta in lieve vantaggio. Le rilevazioni sono state fatte, a seconda della fonte, tra il 10 e il 20 maggio. Colpisce anche un partito che sembra essere a rischio rispetto al raggiungimento del quorum: Azione di Calenda, secondo la metà delle rilevazioni (Ipsos, Termometro Politico, EMG ed Eurometra), non riuscirà a ottenere nemmeno il 4% delle preferenze. Peggio di lui, Libertà (la lista di Cateno De Luca) e Pace Terra e Dignità (guidata dal giornalista Michele Santoro).

La Supermedia Youtrend

Domani, 24 maggio, sarà l’ultimo giorno per la pubblicazione dei sondaggi, che si chiuderanno con quello Swg per il Tg La7. Questi numeri saranno dunque il punto di partenza per calibrare le aspettative dei partiti e tracciare i rispettivi bilanci. E se Forza Italia ha riservato qualche sorpresa, Fratelli d’Italia si conferma prevedibilmente il primo partito. Ma, secondo diversi istituti il partito di Giorgia Meloni rimane al 27% circa, senza sfondare l’obiettivo del 30%. Nel frattempo il Pd avanza, toccando anche punte del 22,5 per cento (dato Ipsos), un dato che non si vedeva da prima delle Politiche 2022. Al terzo posto, il Movimento 5 Stelle, che tocca il 16% o 16,6% per Tecnè ed Eumetra.

