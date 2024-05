«Telemeloni se ci fossero dei giornalisti dentro». Floris debunka Giorgia Meloni – Il video

La clip, modificata con le precisazioni della redazione del programma, è andata in onda nell’ultima puntata di DiMartedì

Come sarebbe Telemeloni se ci fossero dei giornalisti dentro? Abbiamo fatto qualche correzione al suo video. Giovanni Floris a DiMartedì riprende il video in cui Giorgia Meloni attacca La7, facendo, di fatto, un fact checking sugli slogan pronunciati dalla presidente del Consiglio. La clip, modificata con le precisazioni della redazione del programma, è andata in onda nella puntata di stasera.

#TeleMeloni se ci fossero stati dei giornalisti. La modifica a opera di #Dimartedì pic.twitter.com/BVA6G8YDw4

— giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) May 28, 2024

