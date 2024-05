«Vola colomba» e un ritratto di Jorit: Santoro dà appuntamento ai suoi a Roma in vista delle Europee – Il video

Gli occhi chiari di una bambina bionda, lo sguardo severo, i due segni inconfondibili e speculari sul viso. E l’inno pop alla pace di Nilla Pizzi reso incalzante dai tamburi e le percussioni. Michele Santoro dà appuntamento a Roma ai suoi sostenitori in vista delle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno, con un reel pubblicato sui social che prende in prestito la street art di Jorit. L’artista campano ha già partecipato alla raccolta firme del conduttore tv, candidato ora a Strasburgo come capolista di Pace, Terra, Dignità. Per annunciare l’incontro di domenica 2 giugno nella Capitale, alle 21 alla Prospettiva del teatro di Villa Borghese, Santoro usa uno dei ritratti di Jorit e uno slogan semplice: «Basta armi», mentre in sottofondo suona una versione riarrangiata di Vola colomba. E un richiamo all’articolo 11 della Costituzione, «l’Italia ripudia la guerra». A inizio marzo lo street artist era finito al centro delle polemiche dopo il suo intervento al Forum internazionale della gioventù adi Sochi, quando chiese una foto a Vladimir Putin dopo averne tessuto le lodi. GIà in passato il 33enne era stato accusato di avere posizioni filo-russe per aver realizzato un enorme murales nella città occupata dall’esercito russo a Mariupol, nel Donbass e per aver ricevuto proprio dal presidente russo i complimenti per un’altra opera realizzata a Napoli e dedicata a Dostoevskij.

