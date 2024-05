Il video di questo aereo è stato alterato e non ha nulla a che fare con Israele e Yemen

Un aereo coperto da uno strano telo in un video diffuso sui social definito come uno dei mezzi usati nella guerra in Medio Oriente, non è chiaro dai se da Israele, Gaza o altri Paesi. In realtà, il video è un elaborato digitale nell’ambito di una campagna pubblicitaria per giacche invernali.

Analisi

Vediamo la descrizione riportata nel post oggetto di verifica, dove vengono tirati in ballo diversi Paesi come Israele e lo Yemen:

Dici che questo è uno degli aerei degli #UAE #UAE o da #Israele #Israele o #Arabia Saudita #Arabia Saudita #Yemen Gaza You say this is one of the #UAE planes #UAE or from #Israel #Israel or #Saudi Arabia #Saudi Arabia #Yemen #Gaza

Al contrario di quanto sostengono i post su Threads, l’aereo non ha niente a che vedere con gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, Israele o Gaza.

Una campagna pubblicitaria

Il video, infatti, è stato realizzato per una campagna pubblicitaria della marca di abbigliamento Decjuba. Particolare impegno è stato profuso nel fare sì che il video dell’aereo con indosso un giaccone invernale fosse il più realistico possibile, come spiega l’azienda nel comunicato stampa citato in un articolo sul sito Bandt:

Created in partnership with creative agency HERO and production partner Creativa, the AI clip shows the puffer-clad plane arriving at Melbourne Airport to the surprise of the startled passengers inside the terminal, with viewers on social media asking, “Is that for real?!”.

Come orgogliosamente annunciato su LinkedIn, la campagna pubblicitaria è stata realizzata dall’agenzia Creativa assieme a Hero. Rispetto all’articolo di Bandt, non viene citato l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, ma una classica realizzazione in 3D (il grassetto è nostro):

Spotlight: DECJUBA’s latest viral stunt, produced with HERO and Creativa, showcased their new D-LUXE Basics puffer collection with a digitally crafted scene at Melbourne Airport, leaving viewers amazed and asking, “Is that for real?!”generating over half a million views overnight! 🛬 Ready to make your brand the talk of the town with FOOH? Let’s make magic happen! #DigitalMarketing #InnovativeAds #FOOH #BrandEngagement #DECJUBA #Hero #Creativa #animation #3danimation

Conclusioni

