Mattarella nomina 25 cavalieri del lavoro, tra loro anche Marina Berlusconi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, il decreto con il quale, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra questi figura anche la figlia del defunto Silvio Berlusconi, Marina, presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. L’imprenditrice ha accolto la notizia con «emozione» e «commozione» per il pensiero di raccogliere l’eredità paterna. A riferirlo a LaPresse fonti vicine alla famiglia. La presidente di Fininvest dovrebbe rilasciare una dichiarazione ufficiale in mattinata.

Gli altri insigniti, in base a quanto riportato da un comunicato del Quirinale, sono: Lucia Aleotti, Eufrasio Anghileri, Giovanni Arena, Pietro Beccari, Paolo Bertazzoni, Maria la stilista Chiara Boni, Giorgio Campagnolo, Carmine Caputo, la discografica Caterina Imelde Caselli, Carlo Cimbri, Graziano Giordani, la produttrice cinematografica Raffaella Leone, Matteo Bruno Lunelli, Fausto Manzana, Giuseppe Marino, Francesco Giovanni Muntoni, Duilio Paolino, Vito Antonio Primiceri, Fabio Ravanelli, Edoardo Roncadin, Enrico Samer, Antonio Serena Monghini, Giovanni Sgariboldi, Carlo Villano Aquilino.

