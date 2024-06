Cristiano Ronaldo crolla in lacrime, il suo Al Nassr sconfitto nella finale di King’s cup: zero titolo per Cr7 in Arabia Saudita – Il video

Il portoghese si è buttato a terra sconsolato dopo i supplementari in superiorità numerica e la batosta ai rigori. Per lui 35 marcature in stagione, ma nessun trofeo in bacheca

È scoppiato in lacrime Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta del suo Al Nassr ai rigori nella finale della Coppa del Re contro l’Al Hilal ai rigori. Il pianto del campione portoghese arriva alla fine di una stagione di fatto fallimentare. Cr7 non ha potuto sollevare neanche un trofeo finora nella sua avventura in Arabia Saudita. La sconfitta contro l’Al Hilal, già vincitore del campionato saudita, arriva dopo una partita tutto sommato combattuta. Dopo il gol al 7′ di Aleksandar Mitrovic, la squadra di Ronaldo è riuscita a pareggiare, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione del portiere David Ospina al 56′. A segno per l’Al Nassr Aymnan Yahya all’88’, un minuto dopo l’espulsione di Ali Albulayhi che ha riportato la parità numerica in campo. L’Al Hilal era rimasto poi in nove per il rosso ai danni di Kalidou Koulibaly. Superati i supplementari, la gara è finita ai rigori dove Ronaldo non ha fallito. Ma gli errori dal dischetto dei suoi compagni hanno chiuso la finale sul 5-4 per i campioni d’Arabia.

