Trump rischia di finire nel carcere di Rikers Island: senza il suo gel per capelli

Dovrebbe vivere separato dagli altri carcerati e senza prodotti per la cura dei capelli, incluso il suo amato gel. Donald Trump rischia di finire nella malfamata prigione di Rikers Island, a New York, nel caso il cui il giudice Juan Merchan lo condannasse a un periodo di tempo dietro le sbarre per il pagamento alla pornostar. L’ipotesi che finisca dietro le sbarre è comunque remota ma è una opzione davanti a cui il Secret Service non deve esser impreparato. In caso di detenzione alcuni agenti dovrebbero seguire l’ex presidente USA in carcere ed esser comunque dotati di armi. Per legge gli ex presidenti devono esser sorvegliati e in sicurezza 24 ore su 24, riportano molte testate americane tra cui il New York Times. I controlli, oltre alla distanza di sicurezza per gli altri detenuti, riguardano anche le verifiche sul cibo. Nel carcere di Riker island sta attualmente scontando la pena l’ex chief financial officer dell’impero di Trump, Allen Weisselberg. Il posto non gode di ottima fama. La città di New York ha votato a favore della chiusura del penitenziario per le condizioni disumane rilevate nel 2019, e dovrebbe chiudere nel 2027.

Leggi anche: