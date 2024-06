Sfregia la parete di una domus romana a Ercolano, la firma col pennarello indelebile: denunciato un turista olandese

Ha usato un pennarello nero indelebile il turista olandese 27enne denunciato per danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche, dopo che ha lasciato la sua firma su una parete di una domus romana nel Parco archeologico di Ercolano. A scoprire lo sfregio sono stati ieri sera, 2 giugno, gli addetti alla vigilanza che hanno segnalato il caso ai carabinieri. Il 27enne era in vacanza in Campania e aveva deciso di lasciare un segno del suo passaggio sugli antichi stucchi di quella dimora emersa dalle ceneri del Vesuvio.

