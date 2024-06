Mbappé ufficiale al Real Madrid: «Un sogno che diventa realtà». Il contratto di 5 anni, il nodo del numero di maglia – Le foto

Kylian Mbappé è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. A separarlo dai neo vincitori della Champions League mancava solo l’annuncio della società, dopo che il campione francese a inizio maggio aveva comunicato la fine della sua avventura al Paris Saint-Germain. In sette anni a Parigi l’attaccante 25enne ha collezionato 256 gol in 308 partite, sei vittorie del campionato di Ligue 1, due in Coppa di Liga e tre in Supercoppa. Mancando però sempre il successo in Champions League, il torneo più ambito. «Un sogno che diventa realtà, sono così felice e orgoglioso di unirmi al club dei miei sogni», ha scritto sui social, pubblicando alcune foto da giovanissimo con la tuta dei Blancos insieme a Cristiano Ronaldo, «nessuno può capire quanto io sia emozionato in questo momento. Non vedo l’ora di vedervi, madridisti, e grazie per il vostro incredibile supporto: ¡Hala Madrid!». Mbappè, liberato dalla squadra francese a costo zero, ha firmato un contratto di 5 anni – fino al 2029 – con il Real, che non ha indicato ancora una data per la presentazione di Kylian Mbappé. Un altro nodo da sciogliere sarà quello del numero di maglia. Negli ultimi anni nella sua squadra di club ha vestito la 7, mentre con la Nazionale – con la quale ha vinto i Mondiali nel 2018, arrivando secondo nel 2022 – veste la 10 dal 2017. Entrambe sono già prese da due campioni affermati e leader di spogliatoio a Madrid, Vinicius e Modric. Il 25enne potrebbe accontentarsi momentaneamente della 9, in attesa che il neo compagno di squadra croato, prossimo ai 36 anni, liberi la sua dieci tra almeno 12 mesi. Mbappé a quel punto avrà avuto a disposizione una stagione per dimostrare di meritarsela o meno.

