Elezioni in Messico, Claudia Sheinbaum in vantaggio: «Avremo la prima presidente donna»

In vantaggio negli exit poll e nei risultati preliminari

Gli exit poll della testata N+ di Televisa danno Claudia Sheinbaum come vincitrice della corsa alla presidenza del Messico. Secondo i sondaggi fuori dalle urne la candidata di Morena, Pvem e Pt diventerà il primo presidente donna del paese; è in vantaggio rispetto a Xóchitl Gálvez, che rappresenta Pan, Pri e Prd. Secondo il direttore dei sondaggi di El Financiero Sheinbaum dovrebbe vincere con un distacco che dovrebbe escludere dubbi. In conferenza stampa, il leader nazionale del Movimento rigenerazione nazionale (Morena) Mario Delgado ha incoronato Sheinbaum. Gálvez ha invece detto di aver «già vinto», chiedendo la conta «fino all’ultimo voto» perché sta «gareggiando contro l’autoritarismo e il potere, che sono capaci di tutto».

Le elezioni e i brogli

«Ho detto loro per mesi che avremmo vinto queste elezioni nonostante tutti gli imbrogli, tutte le bugie, nonostante tutti gli abusi di potere e i loro milioni di pesos sottratti», ha dichiarato la candidata della coalizione Fuerza y Corazon por Mexico (Pan, Pri e Prd). Che ha poi rivolto «un appello rispettoso ed energico al presidente Andres Manuel Lopez Obrador affinché rispetti il voto del popolo messicano». Intanto il peso messicano avanza leggermente nei mercati internazionali. La valuta guadagna lo 0,23% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso, attestandosi a 16,9537 unità per dollaro statunitense. Secondo i risultati preliminari (Prep). Al momento Sheinbaum ottiene il 60,2% dei consensi, mentre Xochitl Gálvez è al 28,3%.

