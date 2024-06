Orgoglio Italia, Jasmine Paolini è in semifinale al Roland Garros e tra le prime 10 al mondo: «Una sensazione incredibile»

C’è tanta Italia nella 123esima edizione dell’Open di Francia. Dopo la gioia per la semifinale di Jannik Sinner e il primo posto in classifica Atp, conquistate nell’arco di una manciata di minuti, oggi è Jasmine Paolini a superare un duro match ai quarti contro la numero 4 al mondo Elena Rybakina e volare in semifinale al Roland Garros. L’azzurra, 28enne toscana, ha vinto 6-2, 4-6 6-4 un «match durissimo», come ha confessato alla fine. Dopo aver vinto il primo set ed essere finita in vantaggio nel secondo, Paolini ha perso un game dopo l’altro e l’incontro è tornato in parità. «Mi sono detta combatti e colpisci bene ogni palla e adesso sono qua», ha raccontato poi, «sono rimasta lì ogni singolo punto, ho dimenticato il secondo set». Grazie a questa vittoria, da lunedì sarà la numero 10 della classifica Wta, anche grazie ai punti conquistati arrivando agli ottavi degli Australian Open. «È una sensazione incredibile», ha dichiarato emozionata. Ma non solo. Qui a Parigi Paolini è ai quarti di finale nel doppio femminile insieme a Sara Errani, che ieri hanno liquidato 6-2 6-0, in appena 64 minuti di gioco, la coppia formata dalla russa Amina Anshba e dalla ceca Anastasia Detiuc. Centrando l’ottava vittoria di fila insieme, dopo aver vinto anche gli Internazionali d’Italia al Foro Italico pochi giorni fa. Ora in semifinale Paolini sfiderà la vincente del quarto di finale tra Mirra Andreeva e Aryna Sabalenka, mentre nel doppio con Errani si troveranno davanti la statunitense Emma Navarro e la russa Diana Snaider.

