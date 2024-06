Cecchi Paone rimbalzato dal tassista a Roma: «No, a lei non la voglio prendere… vada a piedi» – Il video

Non è un buon periodo per prendere un taxi per Alessandro Cecchi Paone. Il candidato alle Europee per gli Stati Uniti d’Europa si è visto rimbalzare da un tassista di Roma, che si è rifiutato di caricarlo a bordo. Soprattutto durante l’ultima campagna elettorale, Cecchi Paone si è distinto per le sue posizioni polemiche contro la categoria dei tassisti. Sopratutto dopo l’ultimo sciopero, il conduttore televisivo e divulgatore aveva definito «medievale» l’approccio dei tassisti all’ipotesi di maggiore concorrenza.

«Vada a piedi»

La scena è stata ripresa dallo stesso tassista romano ed è finita su TikTok, pubblicata dall’account Thorello3. Nel video si sente il tassista che si ferma e riconosce il cliente: «No mi spiace, non la posso prende’. A lei me dispiace non la vojo prende’ perché parla male dei taxi». Cecchi Paone non molla e risponde: «Uber vi massacrerà». «Perfetto – risponde il tassista – vada a piedi».

