Galeazzo Bignami e i soldi agli alluvionati: «Se ci sono persone eterodirette dal Pd che vogliono farci lotta politica siamo pronti a non darli» – Il video

«I soldi noi li abbiam messi. Sono pronti 6mila per il cittadino che li vuole investire e deve essere varata la norma. Ma se ci sono persone dirette o eterodirette dal Pd che vogliono continuare a fare di tutto ciò un’arma di lotta politica, lo diciamo con franchezza: siamo pronti anche a non darglieli. Ma parlate con il Partito democratico perché sono loro che stanno fomentando perché quei cittadini non possano averli». Così Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti parla del rimborso (mobili) destinato agli alluvionati durante un incontro elettorale a Castel Bolognese. Il video, pubblicato sulla pagina Facebook di “Cambiamo Castello”, sta facendo il giro dei social. E scatena polemiche. Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ha dichiarato: «Mi chiedo se Bignami per i mobili di casa sua abbia speso più o meno di 6000 euro. Prendo invece atto che dopo i comunicati stampa miei e dei comitati la cifra proposta da Bignami è salita da 5000 a 6000 euro, lo informo che noi romagnoli non siamo soliti farci ricattare e se servirà sono disponibile a fare altri 24 comunicati fino a raggiungere la cifra richiesta di 30 mila euro». Gli fa eco la segretaria del Pd Elly Schlein, da Modena: «Bignami, anziché scusarsi con le persone colpite dall’alluvione perché dopo un anno stanno ancora aspettando i ristori promessi al 100%, ha detto loro che li riceveranno solo se non criticano e solo se non simpatizzano con il Pd. Questo è un gravissimo utilizzo politico delle istituzioni».

