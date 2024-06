Bruxelles, il canto di «Bella Ciao» fuori dal Parlamento europeo contro l’exploit dell’estrema destra in Europa – Il video

Hanno scelto di intonare «Bella Ciao» i manifestanti che si sono riuniti oggi, domenica 9 giugno, fuori dal Parlamento europeo a Bruxelles per protestare contro l’estrema destra. L’azione è stata organizzata dalla ong Avaaz e ha visto il coinvolgimento anche di alcuni musicisti. I manifestanti si sono dati appuntamento sulla scale di fronte alle porte dell’eurocamera, intonando il celebre canto dei partigiani italiani. L’azione è stata organizzata per manifestare contro le formazioni politiche di estrema destra, che le prime proiezioni danno in forte crescita in diversi Paesi europei. In Francia, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella è diventata la prima forza politica del Paese e ha doppiato il partito del presidente Emmanuel Macron, che ha convocato a sorpresa le elezioni anticipate. In Germania, Alternative für Deutschland supererà i socialdemocratici di Olaf Scholz e diventerà il secondo partito più votato del Paese.

Video di copertina: X/Alexandra Brzozowski

