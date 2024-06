Incidente in bici per Gordon Ramsey, lo chef mostra i lividi: «Sono fortunato a essere vivo» – Il video

Momenti di paura per il celebre chef e volto televisivo Gordon Ramsay dopo un incidente in bicicletta nel Connecticut, Stati Uniti. In un video condiviso su Instagram, Ramsay ha raccontato quanto gli è accaduto mostrando i lividi sul corpo, per poi lanciare un appello urgente sulla sicurezza personale. «Domani è la Festa del Papà e io ho un messaggio molto importante per tutti i padri là fuori… indossate il casco! Questa settimana ho avuto un bruttissimo incidente mentre andavo in bici in Connecticut. Sto bene, nessuna frattura o infortunio serio, ma sono un po’ acciaccato e sembro una patata viola», ha iniziato a spiegare lo chef. «Sono fortunato a essere ancora vivo. Il casco mi ha salvato la vita. Provo ancora dolore ma la sto superando», ha aggiunto. «Sono grato a tutti i medici, gli infermieri e il personale del Lawrence + Memorial Hospital di New London che si sono presi cura di me e mi hanno assistito, ma soprattutto sono grato al mio casco che mi ha salvato la vita», ha concluso. Lo chef ci ha tenuto a esortare i suoi follower a prendere sul serio la sicurezza quando si pratica ciclismo, sottolineando l’importanza fondamentale di indossare sempre il casco. Nel video, Ramsay ha spiegato infatti come il suo casco abbia giocato un ruolo cruciale nel salvargli la vita durante l’incidente. Casco che, come testimoniano le foto sui social, ora è distrutto, ma gli ha salvato la vita.

Leggi anche: