Islanda, la lava incandescente inghiotte le strade dopo l’eruzione del vulcano – Foto e video

Sono impressionanti le immagini riprese dall’alto che hanno documentato le conseguenze di un’enorme ondata di lava eruttata da un vulcano in Islanda nelle scorse settimane ricoprendo un’importante strada . I video diffusi sui social media – come quelli girati dal fotografo islandese Vilhelm Gunnarsson – mostrano la lava incandescente avanzare lentamente lungo Grindavikurvegur, la strada principale verso la cittadina di Grindavík, chiusa a causa dell’eruzione e del flusso lavico. Secondo l’Ufficio Meteorologico Islandese (IMO), come riporta la Cnn, questa è la quinta volta che la lava attraversa la strada da quando la serie di eruzioni è iniziata alla fine del 2023. L’IMO ha, inoltre, precisato che la lava ha continuato a scorrere verso nord-ovest lungo un canale simile a quello che ha attraversato la strada sabato scorso e ha avvertito che la lava continua ad accumularsi a sud-est del vulcano, con la possibilità che si sposti nell’area nei prossimi giorni.

Le conseguenze

«Queste colate avanzano lentamente, non le vedi realmente muoversi. Collassano su se stesse e avanzano in quel modo. Anche se il nucleo sembra nero, è ancora fuso», spiega la vulcanologa Meline Payet-Clerc del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università dell’Islanda. Lo stesso tratto di strada era già stato inghiottito nei mesi di febbraio e marzo di quest’anno, per poi essere riparato e riaperto entrambe le volte. Inizialmente, i flussi di lava avevano interrotto due delle tre strade che conducono alla città di Grindavík, avanzando costantemente lungo una barriera difensiva costruita per proteggere la città e le infrastrutture chiave dalla distruzione. Tuttavia, la situazione è poi migliorata, come ha chiarito il sindaco della città. Grindavík è rimasta senza elettricità, ma l’acqua calda e fredda continua a circolare senza danni apparenti al sistema di tubazioni.

La cittadina di Grindavík

Grindavík è una piccola cittadina di circa 3.800 abitanti che era stata in gran parte evacuata in vista delle eruzioni verificatesi a dicembre. I residenti e gli operatori che rimangono nella città sono stati invitati ad andarsene finché possono, anche se qualcuno si è rifiutato si andarsene.Il Ministero degli Affari Esteri islandese ha rassicurato che non ci sono stati disagi ai voli nazionali o internazionali. Nel frattempo, i residenti possono ancora accedere alla città attraverso percorsi alternativi da est e da ovest.

