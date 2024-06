L’inesistente bandiera della Repubblica Popolare di Donetsk durante la partita tra Romania e Ucraina

I tifosi della Romania sono stati accusati di aver sostenuto la Russia durante la partita di Euro 2024 contro l’Ucraina. Oltre al video alterato, circola anche un’immagine che mostrerebbe una bandiera della Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) appesa a bordo campo dalla tifoseria romena. L’immagine, in realtà, risulta alterata.

Per chi ha fretta

Circola soltanto un’immagine per testimoniare la fantomatica presenza della bandiera.

Dai video ufficiali non c’è alcuna bandiera della DRP.

Numerosi video amatoriali smentiscono ulteriormente la presenza.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condivisa l’immagine:

I tifosi rumeni hanno cantato “Putin!” e ha appeso la bandiera della DPR durante la partita di Euro 2024 contro l’Ucraina La squadra ucraina ha perso contro la squadra rumena con il punteggio di 0:3.

L’immagine circola anche come reel:

La foto condivisa su Twitter/X

L’immagine è circolata in particolar modo su Twitter/X, come possiamo vedere dal tweet dell’account SprinterFamily:

Ecco il dettaglio:

Il luogo della presunta bandiera DPR

L’immagine risulterebbe tratta da un video della partita, dove viene mostrato il festeggiamento per il primo gol della Romania di Stanciu. Cercando alcune foto dell’evento, riscontriamo lo striscione con la scritta “DIE BURKER” ma non la bandiera della DPR.

Ci viene in aiuto la clip pubblicata dall’account ufficiale di UEFA EURO 2024:

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 17, 2024

Grazie a questo video è possibile notare che la bandiera non si trovi nella posizione indicata nell’immagine.

I video amatoriali che smentiscono la foto

Oltre ai fotogrammi del video ufficiale, molti sono quelli amatoriali che smentiscono la narrazione. Ecco un esempio, pubblicato dal canale Youtube Fotbal ca pe vremuri:

Come possiamo notare, non risulta affatto la presenza della bandiera della DRP:

Ulteriore conferma arriva dall’account Instagram Oradesibiu:

Conclusioni

Come nel caso del video con il coro pro Putin, la propaganda russa ha tentato di diffondere un’ulteriore falsità per coinvolgere i tifosi della Romania e porli contro l’Ucraina. Di fatto, non esistono altre immagini che provino la presenza della bandiera della Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) in quel punto dello stadio, mentre la smentita definitiva arriva proprio dai numerosi video amatoriali che hanno ripreso l’area.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: