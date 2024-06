Furto in casa di Ermal Meta, la porta spaccata e il consiglio ai ladri: «Inutile rubare ai cantautori, mica vendiamo ciliegie!»

Il cantautore Ermal Meta ha raccontato sui social di aver subito un furto in casa la scorsa notte. A due giorni dalla nascita di sua figlia Fortuna Marie avuta con la compagna Chiara Sturdà, l’artista ha pubblicato la foto della porta-finestra di casa sua distrutta. E in fondo quello sarebbe stato il danno più grave. È lui stesso a raccontare che alla fine i ladri hanno spaccato la porta «per rubare una collanina». Difficilmente i ladri avrebbero potuto trovare altro in casa, spiega lo stesso cantante. Con un messaggio ironico, ha mandato una sorta di consiglio professionale ai ladri che hanno scelto proprio la sua abitazione. In una storia su Instagram, con «In questo mondo di ladri» di Antonello Venditti come sottofondo, Ermal Meta ha scritto: «Se cercate oro e contanti, non andate a casa di cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!».

INSTAGRAM / ERMAL META | Il consiglio del cantante ai ladri che sono entrati in casa sua

