Germania, incidente per la scorta di Orbán prima della visita a Meloni a Roma: morto un poliziotto, grave un altro

A Stoccarda una donna alla guida di una Bmw non si è accorta della barriera e ha centrato in pieno la motocicletta di uno dei due poliziotti

Poche ore prima che il premier ungherese Viktor Orbán sbarcasse a Roma per incontrare l’amica e alleata Giorgia Meloni, un agente della sua scorta è morto in ospedale a Stoccarda, in Germania, dopo un incidente stradale. Tutto si è verificato alle 11.15 di oggi, lunedì 24 giugno, mentre due motociclette della polizia tedesca erano impegnate a scortare l’auto blu di Orbán. Nel tragitto verso l’aeroporto, sono rimaste coinvolte in uno scontro con un’auto, una Bmw guidata da una donna di 69 anni, che «non ha visto una barriera» e ha centrato in pieno due agenti, uccidendone uno e ferendo gravemente l’altro.

La vettura, in particolare, ha colpito la motocicletta di un poliziotto di 61 anni, che è stata sbalzata su quella di un altro agente, di 27 anni, impegnata a bloccare il passaggio. Entrambi gli agenti coinvolti sono rimasti gravemente feriti nell’incidente e il più anziano dei due è morto poco più tardi in ospedale. Ieri sera, il premier ungherese Viktor Orbán si trovava alla Mhp-Arena di Stoccarda per assistere alla partita dagli Europei tra la “sua” Ungheria e la Scozia, vinta al fotofinish per 1-0 proprio dalla nazionale magiara. Orbán, precisa il tabloid tedesco Bild, voleva partire per Budapest verso mezzogiorno. L’incidente che ha coinvolto due agenti della sua scorta è avvenuto a circa otto chilometri dall’aeroporto.

In copertina: Giorgia Meloni e Viktor Orbán a Palazzo Chigi, 24 giugno 2024 (ANSA/Angelo Carconi)

Leggi anche: