Il ghiacciaio della Groenlandia si è ridotto del 30% dal 1978 e non sta per toccare l’Islanda

Un post che circola su Facebook tenta di provare l’inesistenza del riscaldamento globale sostenendo che il ghiacciaio della Groenlandia si stia espandendo talmente tanto da unirsi all’Islanda. L’affermazione non è supportata da prove, dato che queste non esistono. Infatti, da decenni il ghiacciaio groenlandese si riduce a causa del riscaldamento globale antropogenico.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

IL GHlACClAlO DELLA GROENLANDlA SI STA ESPANDENDO FINO AD UNIRSI CON L’ISLANDA.

QUINDI NON STA AVVENENDO ALCUN RlSCALDAMENTO GL0BALE!

QUALCUNO DOVREBBE INFORMARE IL GHlACClAO DELLA GROENLANDlA CHE LA NĄZl SClĖNZA DICE CHE DOVREBBE INVECE SClOGLIERSI E NON ESPANDERSl, MA OGGI LA NĄZl SClĖNZA DEL TUTTO PRIVA DI PROVE lMP0NE I SUOI DOGMl COME FOSSE DETTA DIRETTAMENTE DA DIO IN TERRA.

QUESTO GHlACClAIO DELLA GROENLANDIA È EVIDENTEMENTE NEGAZl0NlSTA E BLASFĖM0!

IL GRANDE RĖSĖT CONTA SULLA NARRATlVA DEL CAMBlAMENT0 CLlMATlCO, CONTA SUL FAR CREDERE IN UNA FR0DĖ TOTALE, PER RIUSCIRE A TOGLlERE TUTTI I DlRlTTl lNALlENABILI AI POPOLl DI TUTTO IL MONDO.

CHIUNQUE SENTA LA NECESSITÀ DI lMPEDlRE CHE CI TRASFORMINO TUTTI IN M0RTl O SCHlAVl

L0TTl CON I V_V PER LA VĖRlTÀ LA LlBERTÀ E LA VlTA DI TUTTI!

CANALE PRINCIPALE V_V