Questa copertina del libro su Zelensky di Solferino e Corriere della Sera è stata alterata

Nel 2022, la casa editrice Solferino pubblica un libro dal titolo «Volodymyr Zelensky – Nella mente di un eroe» ad opera di Régis Genté e Stéphane Siohan. Nel 2024 è comparsa la foto di una presunta «nuova edizione» con un titolo diverso: «Volodymyr Zelensky – Nella mente di un eroe sotto l’effetto dell’eroina». Si tratta di un’immagine alterata che diffonde una notizia falsa.

Il titolo della presunta nuova edizione non è graficamente in linea come in quello originale.

Sul sito della casa editrice non viene riportata alcuna “nuova edizione” del libro.

La casa editrice Solferino smentisce l’esistenza di tale copertina.

Analisi

La falsa copertina risulta pubblicata da un account chiamato “AntiDittatura Salute-Ambiente” con la seguente descrizione:

La prima edizione di questo libro si chiamava ‘Volodymyr Zelensky nella mente di un eroe’. Questa è la nuova edizione, che riporta un titolo più appropriato: ‘VZ nella mente di un eroe sotto l’effetto dell’eroina’

Non esiste alcuna “nuova edizione”

La copertina del libro pubblicato nel 2022 riporta il seguente titolo: «Volodymyr Zelensky – Nella mente di un eroe». Così risulta ancora oggi nel sito ufficiale della casa editrice Solferino, dove non viene riportata alcuna pubblicazione di una “nuova edizione”.

Rispetto all’immagine condivisa sui social con il testo alterato, nel sito ufficiale manca il logo del Corriere della Sera in basso a sinistra. Questo elemento potrebbe far pensare che si tratti di una “seconda “nuova edizione” con l’aggiunta del marchio della testata giornalistica, ma non è così.

Contattata telefonicamente, la casa editrice Solferino smentisce la narrazione della “nuova edizione”, così come definisce falsa la copertina che circola online con il testo «sotto l’effetto dell’eroina». Per quanto riguarda la presenza del logo del Corriere della Sera, la spiegazione è molto semplice: sono state stampate due versioni, quella per le edicole (con il logo della testata) e quella per le librerie (senza).

La copertina alterata

Risulta abbastanza evidente l’alterazione della copertina, osservando l’allineamento scorretto del testo sottostante al cognome del Presidente ucraino.

Conclusioni

Non esiste alcuna nuova edizione del libro «Volodymyr Zelensky – Nella mente di un eroe». Si tratta di un fotomontaggio.

