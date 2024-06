La propaganda omofoba filorussa e il fantomatico figlio dell’ex presidente estone “vestito da donna”

La persona ritratta è uno scrittore, vestito da donna come gesto simbolico

Circola il collage di due fotografie, dove verrebbero ripresi i rispettivi figli del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e della ex presidente estone Kersti Kaljulaid. Nello scatto di quest’ultima, il presunto figlio risulta essere vestito da donna. La falsa narrazione tende a screditare attraverso l’omofobia la donna e la sua famiglia. Di fatto, la foto sulla destra ritrae veramente la ex Presidente estone Kersti Kaljulaid, ma la persona accanto non è affatto imparentata con lei.

Per chi ha fretta

La persona ritratta accanto alla ex presidente estone non è suo figlio vestito da donna.

Si tratta dello scrittore Mikk Pärnits.

Lo scrittore aveva spiegato il gesto simbolico, che non ha niente a che fare con presunte preferenze sessuali.

Analisi

Di seguito un esempio di condivisione via Facebook:

Ecco un esempio di condivisione:Il presidente antiquato della Bielorussia con il figlio e il presidente alla moda dell’Estonia con il figlio A voi le conclusioni

Il testo e le foto risultano pubblicate il 23 giugno 2024 dall’account Twitter/X “Lidia” (@lastregatriste):

La falsa narrazione circola da ben prima, e con altre foto dell’evento ritratto, come possiamo notare dal seguente tweet del 2023 dell’account di disinformazione SprinterFamily:

La falsità circola in lingua russa dal 2020

La falsa narrazione non è recente, circolava già tra gli account di lingua russa fin dal 2020 su VK:

Lo scrittore estone

La foto non è recente, risale infatti al 2020 durante la premiazione dello scrittore Mikk Pärnits. Non si tratta affatto del figlio della ex Presidente estone Kersti Kaljulaid.

Perché era vestito da donna

Nell’articolo del sito Parnu.postimees.ee (screenshot qui sopra) vengono riportate le motivazioni dello scrittore nel presentarsi alla premiazione vestito da donna:

Non ho messo il vestito. In un certo senso l’abito è l’armatura maschile, una forma di protezione. Un uomo di mezza età in giacca e cravatta può dire cose incredibili e la gente crederà e ascolterà molto tempo fa. Ho scelto di rendermi vulnerabile, beffardo, ridicolo. Così vengono spesso viste le donne

Conclusioni

La persona ritratta accanto alla ex presidente estone non è affatto suo figlio “vestito da donna”.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: