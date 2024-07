Londra, il messaggio pacifista di Roger Waters sul maialino simbolo dei Pink Floyd per chiedere il cessate il fuoco in Palestina – Il video

«Smettete di uccidere i miei fratelli e le mie sorelle. Con amore, R». Queste le parole leggibili sul dorso di un gonfiabile a forma di maiale che vola davanti al Big Ben londinese. «R» sta per Roger, Roger Waters: il leader dei Pink Floyd ha infatti utilizzato l’animale simbolo del gruppo rock (lo stesso che occupa la copertina dell’album Animals) per mandare il suo messaggio riguardo il conflitto in corso a Gaza. Il riferimento ai fatti del Medio Oriente è esplicitato da lui stesso, che ha condiviso una clip del maiale fluttuante insieme alla didascalia «Non è complicato. Smettete di uccidere i nostri fratelli e le nostre sorelle in Palestina. Stop al genocidio». Non è la prima volta che il musicista 80enne prende una presa di posizione forte riguardo il conflitto a Gaza. Tanto che in passato aveva ricevuto accuse di antisemitismo, da lui negate anche nell’ospitata alla trasmissione di Piers Morgan di due giorni fa. Di recente Waters si era infuriato anche contro il collega «Bono», che durante l’esibizione degli U2 presso la Sphere di Las Vegas aveva voluto rendere omaggio alle vittime dell’attacco di Hamas risalente al 7 ottobre. Parole che Waters definì «disgustose», nonché «un’enorme stronzata».

