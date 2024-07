Usa 2024, Trump riempie di insulti Biden, «un vecchio sacco di me**a», e Harris, «patetica» – Il video

Donald Trump ci ricasca e si lascia andare in una cascata di insulti rivolti ai suoi avversari politici. Il Daily Beast ha fatto trapelare un video, girato a insaputa dell’ex presidente, in cui si rivolge a Joe Biden così: «Quel vecchio sacco di me**a sta per abbandonare la corsa». E, continua il tycoon, «significa che avremo Kamala Harris. Lei è proprio scarsa, è patetica». Vestito con abbigliamento da golf, mentre si muove a bordo di un caddy, Trump mostra sul braccio il numero 47: è una cifra propiziatoria, visto che il prossimo inquilino della Casa Bianca sarà il 47esimo della storia degli Stati Uniti. Parla di un Biden «a pezzi» ed è convinto che si ritirerà dalla competizione. «L’ho eliminato», dice, in riferimento al confronto tv avvenuto tra i due sulla Cnn. Trump affonda anche sulle capacità diplomatiche di Biden: «Ve lo immaginate quel tizio che a a che fare con Vladimir Putin? E con il presidente della Cina, che è una persona feroce. È un uomo feroce, un tipo molto duro». Trump conclude con spacconeria: «Continuiamo a metterlo al tappeto».

