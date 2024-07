Euro 2024, ai rigori passa la Francia: l’errore decisivo dal dischetto di Joao Felix per il Portogallo

Non sono bastati 120 minuti di gioco per decretare la vincente tra Portogallo e Francia. I lusitani, già costretti ai rigori negli ottavi contro la Slovenia, si ripresentano dal dischetto contro Les Bleus al termine di due tempi regolamentari e due supplementari in cui le squadre hanno dato tutto, collezionando diverse occasioni da rete ma mancando di precisione proprio nell’ultimo tocco, sprecando tanto. Cristiano Ronaldo, al suo sesto Europeo, segna ancora dal dischetto. Il primo e decisivo errore è invece del compagno di squadra Joao Felix: il suo tiro finisce sul palo e risulta fatale per il Portogallo. Finisce 5-3 ai rigori per la Francia. La semifinale contro la Spagna, che ha vinto contro la Germania, si giocherà martedì 9 luglio a Monaco di Baviera.

La partita

Nel primo tempo il Portogallo ha assorbito l’iniziale sfuriata degli avversari, per poi prendere in mano il pallino del gioco e andando vicina al gol. Prima su un errore di Maignan su un retropassaggio di Saliba, poi con un destro da fuori area di Bruno Fernandes che viene deviato e spazza il portiere francese, uscendo al lato. Les Bleus non sono rimasti a guardare e hanno creato con Theo Hernandez e Mbappe, ma Diogo Costa ha neutralizzato tutti i tentativi. Leao, in campo nel tridente con Fernandes e Cristiano Ronaldo, ha giocato un buon primo tempo, accendendosi in varie occasioni ma senza trovare il tocco decisivo. Su buoni ritmi anche il secondo tempo, con le squadre propositive che creano senza riuscire però a centrare la rete. Il gioco si ferma per alcuni minuti, dopo che la palla finisce sulla mascherina di Mbappe costretto a farsi visitare. L’occasione più nitida è sui piedi di Bruno Fernandes, ma si oppone Maignan, così come due minuti più tardi sul tiro di Vitinha. Poi è il turno della Francia: Ruben Dias para sul destro a colpo sicuro di Kolo Muani. Al 66esimo Dembélé prende il posto di Griezmann e si rende presto pericoloso, accendendo l’attacco francese. È Camavinga a sprecare a tu per tu con il 22 portoghese, poi anche Dembélé non trova la porta. Le squadre poco a poco si spengono e anche il secondo tempo finisce 0-0. Come a Stoccarda, dove la Spagna ha battuto la Germania, anche qui ad Amburgo la semifinale si decide oltre i tempi regolamentari. Ai supplementari Cristiano Ronaldo ha la palla del vantaggio, ma spara alto sul cross di Francisco Conceiçao dopo essersi smarcato bene ai limiti dell’area piccola. Mentre nel secondo supplementare è Joao Felix, appena entrato in campo al posto di Leao, ad avere sulla testa un’occasione d’oro, sprecata sulla rete esterna.

