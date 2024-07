Lucio Presta, il post della moglie Paola Perego dopo l’incidente con il trattore: «Un passo alla volta»

«Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni», spiegava Lucio Presta citato da Novella2000 quando a fine giugno la rivista aveva rivelato come l’ex manager di Amadeus, dopo la separazione a ridosso dell’ultimo Festival di Sanremo, e tra i manager più importanti della tv italiana fosse rimasto coinvolto in un incidente con il trattore mentre lavorava nel suo terreno in Sabina, nel Lazio. Il mezzo pesante, oltre 450 chilogrammi, si era ribaltato bloccandolo ma fortunatamente Presta era riuscito a evitare di finire completamente schiacciato, riportando comunque fratture alle costole e problemi a una spalla. Poi la famiglia dell’agente tv non aveva rilasciato ulteriori informazioni, se non l’ovvia necessità di una lunga riabilitazione. È stata la moglie Paola Perego, nota conduttrice televisiva, a pubblicare ora a distanza di due settimane una foto insieme al marito. Corredata da poche parole che però indicano come la convalescenza stia procedendo nel modo giusto. «Step by step», un passo alla volta, «forza ragazzo», scrive la conduttrice in uno scatto mentre bacia il marito, ricevendo il sostegno dei follower e di tantissimi colleghi.

