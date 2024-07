Cristiano Ronaldo e Toni Kroos salutano Euro 2024: il giallo sull’addio alla Nazionale del portoghese, le scuse a Pedri dell’ex Real

Due grandi protagonisti del calcio internazionale nella stessa giornata sono stati eliminati dagli Europei di Germania 2024 dopo la sfida della loro nazionale ai quarti di finale del torneo. È toccato prima a Toni Kroos veder sfumare il sogno dei tedeschi di vincere in casa il trofeo, uscendo sconfitti dopo 120 minuti dal match contro la Spagna. Poi è stato il turno di Cristiano Ronaldo: l’errore dal dischetto del suo compagno di squadra Joao Felix è costato al suo Portogallo l’uscita ai rigori contro la Francia. Il campione di Funchal, alla sesta partecipazione a un Europeo dal 2004 a oggi, sognava di trionfare ancora dopo il successo del 2016. Dopo le due sconfitte, sono arrivati anche i messaggi del numero 7 lusitano e del numero 8 portoghese. Il primo, che a fine stagione ha salutato anche il Real Madrid dopo 10 stagioni, 5 Champions League, 4 scudetti nella Liga e altri trofei nazionali e internazionali, aveva accettato a fine settembre la richiesta del tecnico della Germania Julian Nagelsmann che gli chiedeva di tornare in Nazionale un’ultima volta. «Ha deciso il cuore», spiega ora uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, assicurando di non essersi in alcun modo pentito della sua scelta. «Ho sempre visto nella squadra qualcosa di più di quello che ha mostrato negli ultimi anni. Ma non mi aspettavo che in così poco tempo fosse possibile avere una possibilità davvero realistica di vincere il titolo e di tornare alla pari con i migliori», scrive Kroos, «sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti da questa squadra, e tutta la Germania può esserlo di nuovo. Un ringraziamento speciale a tutti voi che avete reso speciale questo Europeo. Vi abbiamo visto, vissuto e sentito! A livello personale, vorrei ringraziarvi per il calore e l’affetto davvero speciali delle ultime settimane: è stato davvero speciale».

Per Cr7 è un addio?

Poi il tedesco ha rivolto un pensiero all’avversario Pedri, centrocampista del Barcellona, sul quale è entrato in maniera dura durante i primi minuti del match con gli spagnoli. Il 21enne ha riportato una distorsione del legamento laterale interno di secondo grado del ginocchio sinistro, Europei finiti: «Mi dispiace molto, guarisci presto Pedri», scrive il tedesco, «non era mia intenzione provocare l’infortunio. Una pronta guarigione e tutto il meglio, sei un grande giocatore». Sta già facendo discutere poi anche il saluto di Cristiano Ronaldo a questi Europei. Non il più brillante del 39enne, che non ha segnato neanche un gol su azione, ha sbagliato dal dischetto nei supplementari agli ottavi, pur realizzando due rigori contro Slovenia e Francia nelle due sfide dagli undici metri. «Volevamo di più. Meritavamo di più. Per noi. Per ognuno di voi. Per il Portogallo», ha scritto sui social l’ex Real Madrid, Manchester United e Juventus, «siamo grati per tutto quello che ci avete dato e per tutto quello che abbiamo realizzato fino a qui. Dentro e fuori dal campo, sono sicuro che questa eredità sarà onorata e continuerà a essere costruita. Insieme». È proprio il riferimento alla “eredità” che ha gelato i tifosi portoghesi innamorati del loro numero 7, una possibile anticipazione del suo addio alla Nazionale. Una possibilità sulla quale però non vi sono ancora certezze.

