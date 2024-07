Euro 2024, l’Inghilterra è in semifinale: la vittoria ai rigori contro la Svizzera 6-4

È l’Inghilterra ad aggiudicarsi lo scontro con la Svizzera nei quarti di finale di Euro 2024. I Tre Leoni vincono ai rigori al termine di una partita molto tirata, con poche occasioni e tanta attenzione a non sbagliare. Dopo la sconfitta dagli 11 metri in finale contro l’Italia negli scorsi Europei, giocati in casa, gli uomini di Southgate in parte si riscattano e ora possono pensare alla semifinale contro la vincente tra Olanda e Turchia. Decisivo l’unico errore della serie di Akanji, presentatosi per primo dal dischetto per gli svizzeri. Bakayo Saka aveva tenuto a galla i suoi pareggiando all’80esimo un match diventato complicatissimo dopo il vantaggio, appena 5 minuti prima, segnato da Embolo per la Svizzera. Saka, prima del gol, si era distinto nel primo tempo per la sua intraprendenza. L’attaccante dell’Arsenal aveva creato numerosi pericoli alla difesa elvetica, sia concludendo a rete sia trovando i suoi compagni. La partita si è però tenuta contratta per tutti i 90 minuti, con le squadre attente più a non sbagliare che a creare occasioni da rete. È successo tutto in pochi minuti appena entrati nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Embolo ha approfittato in spaccata di una entrata sbagliata del difensore inglese Stones, portando la Svizzera in vantaggio. Neanche 5 minuti e gli uomini di Southgate, che nel frattempo aveva stravolto la squadra per lanciarla in attacco, hanno risposto con un tiro del suo giocatore migliore di oggi. Bukayo Saka ha preso palla al limite dell’area e ha bruciato col mancino Sommer, coperto dai compagni. Negli ultimi minuti le squadre sono tornate a un assetto più guardingo, in attesa dei supplementari. Nella mezz’ora aggiuntiva l’atteggiamento dei 22 in campo è rimasto il medesimo, l’Inghilterra ha avuto un paio di buone occasioni ma Sommer e compagni si sono chiusi bene evitando di subire la rimonta. Al 116esimo invece la Svizzera si è resa pericolosa in contropiede e sul calcio d’angolo successivo, con Shaqiri che ha centrato l’incrocio dei pali direttamente dalla battuta della rimessa. Poi ancora gli elvetici con Amdouni da fuori e Widmer hanno avuto la possibilità di sbloccare l’incontro a ridosso dei rigori, senza però superare Pickford. Come in Francia-Portogallo, sono stati i tiri dagli 11 metri a decretare la squadra vincitrice.

