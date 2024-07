Charlie Hebdo non ha pubblicato questa copertina con Le Pen e Salvini

Circola una presunta copertina di Charlie Hebdo raffigurante la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in maniera non esattamente lusinghiera. La vignetta viene condivisa sui social sostenendo che sia veramente apparsa sul mensile satirico francese, ma in realtà si tratta di una bufala. In quella veramente pubblicata da Charlie Hebdo, Salvini non c’è.

La vignetta non è mai stata pubblicata da Charlie Hebdo.

Sulla copertina del numero mostrato c’era solo Le Pen intenta a prendere in ostaggio l’Europa.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

W la France e Charlie Hebdo! Sia sempre salva la forza prorompente della satira

La vera copertina del 2014

La copertina non è stata veramente pubblicata dal mensile satirico francese. Lo si può constatare ricercando nei numeri passati quello su cui figurano gli articoli sotto il nome della testata, dai titoli: L’hopital public vendu aux emirs, Un fou de dieu au pouvoir, Dans les coulisses de Cannes, Ces anglais qui voulent sortir de l’Europe. Si riscontra così che il numero in questione è quello del maggio 2014, la cui copertina è stata pubblicata dalla pagina Facebook della testata, su cui c’era solo Marine Le Pen, intenta a «prendere in ostaggio l’Europa».

Conclusioni

Una vignetta forse troppo audace quella attribuita a Charlie Hebdo in cui Matteo Salvini appare con il corpo a forma di pene assieme all’amica Marine Le Pen. Infatti, la copertina non è mai stata pubblicata dal mensile satirico francese.

