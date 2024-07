In Francia trionfa la sinistra, il coro italiano in piazza a Parigi: «Siamo tutti antifascisti» – Il video

Place de la République a Parigi si è trasformata in una piazza gremita di persone che hanno intonato all’unisono il coro italiano «Siamo tutti antifascisti» per festeggiare il trionfo della sinistra alle elezioni in Francia. Il Nuovo Fronte Popolare, la coalizione di cui fanno parte, tra gli altri, La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, il Partito Socialista guidato da Raphaël Glucksmann e il partito ecologista Europe Écologie Les Verts, ha ottenuto un risultato sorprendente e decisivo.

Con 192 deputati su 577, il Nuovo Fronte Popolare è destinato a giocare un ruolo chiave nella prossima Assemblée Nationale. La formazione di Macron, invece, ha raggiunto 168 seggi. Il colpo più duro è stato però per il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Nonostante l’alleanza strategica con una fazione dei Republicains, il partito di estrema destra ha conquistato solo 143 seggi, posizionandosi al terzo posto. L’atmosfera in Place de la République ieri sera si è accesa, carica di entusiasmo e determinazione. Il coro «Siamo tutti antifascisti» sta diventando virale sui social, percepito come potente messaggio di unità e resistenza contro qualsiasi forma di oppressione e discriminazione in tutta Europa.

