«Il primo che si muove è gay», polemiche su Ibrahimovic che sta al gioco dello youtuber Speed – Il video

«Il primo che si muove è gay». È la dichiarazione dello youtuber americano IShowSpeed in macchina con Zlatan Ibrahimovic a cui fanno seguito tre minuti di silenzio, con i due protagonisti immobili. Lo streamer 19enne è stato chiamato dalla società Milan per un’operazione di marketing, per avvicinare i giovani anche di altri Paesi ai colori rossoneri. Ma rischia di diventare un boomerang perché la reazione dell’ex campione svedese, partner operativo di RedBird Capital e consigliere del Milan, che decide di stare al gioco infantile non ha fatto piacere ai tifosi sui social. A centinaia sui social network lo hanno bollato di cattivo gusto, stupendosi che l’ex attaccante abbia deciso di avvallarlo. E probabilmente non ha fatto piacere neanche alla società stessa, che non può essere contenta della gag orchestrata da Speed mentre indossa la maglia del club. I due hanno trascorso qualche ora insieme a Casa Milan prima di rimettersi in macchina, dove hanno messo in scena lo sketch. Interrotto da Speed dopo qualche minuto con Ibrahimovic che esalta le sue qualità: «Ho una mente a prova di proiettile».

