Accoltella a morte il padre a Lazise, nel veronese. Arrestato 46enne

Sul posto i carabinieri e il magistrato di turno. L’omicidio è avvenuta a casa del figlio, ora in ospedale

Un uomo di 46 anni ha accoltellato a morte il padre 67enne, a Lazise, nel veronese. La tragedia è avvenuta nella casa del figlio. L’uomo si trova al momento in ospedale. Sarà poi accompagnato in caserma dai carabinieri per accertamenti.

(in aggiornamento)

