Jasmine Paolini battuta in finale a Wimbledon dalla ceca Krejcikova

La ceca Barbora Krejcikova chiude al terzo match point la finale di Wimbledon contro Jasmine Paolini, prima azzurra a giocarsi l’ultima fase del torneo inglese. La tennista toscana è stata sconfitta dalla ceca Barbora Krejcikova, che si è aggiudicata il torneo in tre set col punteggio di 6-2, 2-6, 6-4. «Oggi sono un po’ triste. Cerco di continuare a sorridere perché mi devo ricordare che oggi è comunque una bella giornata: sono in finale a Wimbledon e da ragazzina guardavo questa finale e tifavo per Federer. Essere qui è folle», ha detto Jasmine Paolini al termine della partita. «Da Parigi a Wimbledon – ha aggiunto la tennista toscana – sono stati due mesi folli. È stato bellissimo sentire l’amore di tutto il pubblico. Questo stadio è un sogno diventato realtà».

Paolini si è quindi congratulata con la vincitrice, la ceca Barbora Krejcikova: «Giochi un tennis così bello, congratulazioni a te e al tuo team». E poi ancora: «Ringrazio la mia famiglia, il mio team e tutti quelli che mi sostengono e credono in me perché senza di loro non sarei qui. In queste due bellissime settimane ho ricevuto tantissimo sostegno. È bellissimo sentire l’amore del pubblico, Mi è piaciuto tantissimo. Ho apprezzato ogni momento qui. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo torneo, dai raccattapalle agli arbitri».

Leggi anche: