Trump torna a parlare dopo l’attentato: «Dio ha impedito che accadesse l’impensabile. Restiamo uniti, il male non vincerà»

«Solo Dio ha impedito che accadesse l’impensabile, grazie a tutti per i vostri pensieri e le vostre preghiere». Donald Trump, al risveglio nel giorno dopo l’attentato – la domenica mattina del 14 luglio, negli Usa – pubblica un post sul social Truth. È una delle prime cose che il candidato alla Casa Bianca decide di fare, anche per mostrarsi pronto a proseguire la campagna elettorale. Infatti, nel suo messaggio, annuncia che parteciperà alla convention repubblicana a Milwaukee, durante la quale il partito ufficializzerà il nome del candidato alla presidenza. «Amo davvero il nostro Paese e amo tutti voi: non vedo l’ora di parlare alla nostra grande Nazione, questa settimana, dal Wisconsin».

Trump, nel post, esorta i suoi seguaci a non avere paura. Si appella alla loro resilienza, alla fede e alla volontà di sconfiggere i malvagi. Ai riferimenti religiosi, poi, l’ex presidente degli Stati Uniti aggiunge il cordoglio per le vittime dell’attentato. «Preghiamo per la guarigione dei feriti e conserviamo nei nostri cuori il ricordo del cittadino ucciso così orribilmente. In questo momento, è più importante che mai restare uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, rimanendo forti e determinati e non consentendo al male di vincere».

