Gli agenti dei Servizi Segreti non ridevano durante l’attentato a Donald Trump

Circola una foto dove gli agenti dei Servizi Segreti ridono durante l’attentato a Donald Trump, appena dopo essere stato colpito dal proiettile sparato da Thomas Matthew Crooks. Un sorriso tanto fuori luogo quanto falso, dato che la foto è stata modificata.

Per chi ha fretta:

Circola una foto dell’attentato a Trump in cui il candidato repubblicano solleva il pugno, mentre gli agenti dei Servizi Segreti intorno a lui sorridono.

Post sui social si chiedono il perché dei sorrisi, sfoggiati «come se sapessero».

La foto è stata modificata: nell’originale non sorridono.

Analisi

L’immagine mostra l’ormai iconica scena in cui Trump, dopo essere stato colpito all’orecchio, alza il pugno per incitare i suoi sostenitori. Gli agenti della sicurezza appaiono sorridenti e sul fondo si vede la scritta «kinda like they know» / «come se sapessero». Mentre in alto: «Everyone here seems to be having a good time, laughing and smiling for the cameras» / «Qui sembra che tutti si stiano divertendo, ridendo e sorridendo a favor di telecamera».

La foto è stata modificata

Perché gli agenti della sicurezza intorno a Trump ridono? La risposta è semplice: la foto è stata modificata, probabilmente con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Lo si può constatare confrontandola con la foto originale: uno scatto di Evan Vucci per Associated Press.

Conclusioni

Gli agenti ridono? L’immagine di Trump con il pugno alzato mostra la sicurezza sorridente, ma solo perché la foto è stata modificata.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: