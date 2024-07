DAZN più caro per i piani senza vincoli, aumentano i prezzi per gli abbonamenti Standard e Plus

Con l’annuncio delle novità per la nuova stagione di DAZN, arrivano altri aumenti per alcuni piani di abbonamento. La modifica principale riguarda l’abbonamento Standard. Si tratta del piano che permette di vedere le partite di Serie A, Europa League e Conferenze su due dispositivi, usando la stessa linea internet. Il piano passa da 40,99 euro a 44,99, sempre con la possibilità di disdire con un mese di anticipo. Se il pagamento avviene attraverso store terzi come Google Pay o Apple Store, la crfirta sale a 49,99 euro.

L’aumento per il piano Plus

Sale anche l’abbonamento Plus. Per chi sceglie la stessa formula con pagamento mensile, nessun vincolo e possibilità di annullare l’abbonamento con 30 giorni di anticipo, l’abbonamento passa da 59,99 euro a 69,99. Non sono previsti rincari in caso di pagamento attraverso store terzi.

I piani invariati dopo gli ultimi aumenti

Nessun altra modifica invece sugli abbonamenti, se previsto il vincolo. Questi infatti erano già stati interessati da ulteriori rialzi di prezzo nelle ultime settimane. Per quello Standard la cifra resta di 34,99 euro al mese, purché si resti con DAZN per 12 mesi. Resta l’opzione di pagamento annuale di 359 euro in una rata unica. Così come per l’abbonamento Plus con vincolo, che resta a 59,99 euro al mese. In caso di rata unica annuale, il costo è di 599 euro.

