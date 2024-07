Questo video non mostra un family pride, ma un parata a un festival sul folklore serbo

La terminologia usata sui social lascia intendere che la manifestazione si schieri contro un ampio diritto all’aborto e in favore della cosiddetta «famiglia tradizionale».

«Quanta gente partecipa al Family Pride in Serbia?». È questo, in sintesi, il messaggio lanciato da numerosi post online nei quali vengono condivisi video e immagini di una parata a cui partecipano giovani coppie con i loro bimbi nel passeggino. Il contesto fornito è falso, poiché il contenuto proviene da una parata di un festival sul folklore serbo, che ha come protagonisti i bambini.

Per chi ha fretta:

Circolano immagini e video di una parata di genitori con bambini piccoli nei passeggini.

Si sostiene che sia il “Family Pride” della Serbia.

L’uso di questa terminologia lascia intendere che la manifestazione si schieri contro un ampio diritto all’aborto e a favore della cosiddetta “famiglia tradizionale”.

Il video risale al 2022 ed è stato veramente girato in Serbia.

Ma non ha nulla a che fare con un Family Pride.

La parata faceva parte di un festival per promuovere il folklore serbo, specialmente tra i bambini.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui, qui e qui altri esempi). Nella descrizione si legge semplicemente:

Family pride in Serbia

A generare l’attenzione e le molte condivisioni, associata alla descrizione che gli viene affibbiata, è un video in cui si vedono molte persone, per lo più coppie con figli piccoli spinti in passeggini, che partecipano a una parata in mezzo alla strada. La maggior parte di loro è vestita di bianco e sullo sfondo si vedono alcune bandiere.

In Serbia sì, ma dove?

Ricercando tramite immagini e su Google Street View, si può constatare che il video è stato effettivamente girato in Serbia. Precisamente nella città di Uzice, di cui si riconosce il municipio.

La clip risale all’agosto del 2022, come si può constatare sul canale televisivo serbo Televizija Lav Plus dal quale traiamo anche il nome dell’evento: «Licidersko srce».

Il festival del folklore serbo

Recandoci sul sito ufficiale del festival, possiamo comprendere il tema dell’evento: ovvero un festival del folklore serbo dedicato principalmente ai bambini. Nella pagina si legge:

Dal 2009 l’Associazione dei cittadini “ERA” di Užice organizza il Festival internazionale del folklore infantile “Licidersko srce”. Il festival dura dal 15 al 19 agosto e le sedi non sono solo la città di Užice, ma anche altri comuni dei dintorni.

Nella sezione principali obiettivi del festival, invece, si legge:

Contributo alla creazione dello sviluppo e al rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i paesi, promozione della cooperazione culturale della comunità dei bambini, incoraggiamento a preservare e coltivare la nostra tradizione e il patrimonio culturale e promozione dell’offerta turistica della Serbia.

Infine, il sito informa che:

Al festival partecipano circa 1.000 bambini provenienti dalla Serbia e dall’estero tra i 10 e i 16 anni. Il festival è organizzato in collaborazione con la città di Užice, la Rappresentanza della Repubblica Srpska in Serbia e l’Organizzazione turistica di Zlatibor. Il festival è spesso sostenuto dal Ministero della Cultura e dell’Informazione. Per molti anni consecutivi il festival si è svolto sotto il patronato del Presidente della Repubblica di Serbia.

Conclusioni

Un video di una parata folkloristica serba è stato tirato fuori dal suo contesto per far credere che fosse un family pride.

