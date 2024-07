Il repubblicano Andy Ogles (quello delle foto di famiglia con le armi a Natale) ha chiesto l’impeachment per Kamala Harris

Il deputato ha presentato degli articoli per la messa in stato d’accusa contro la democratica, rea, secondo lui, di non aver gestito bene il dossier immigrazione. Ma la trovata politica è destinata a fallire

Il deputato repubblicano Andy Ogles ha presentato una risoluzione per chiedere la messa in stato di accusa di Kamala Harris per presunti gravi crimini commessi quando era vicepresidente. Negli articoli presentati Ogles accusa Harris di aver dimostrato una «straordinaria incompetenza nell’esecuzione di doveri» in particolare sull’immigrazione, uno dei dossier che Joe Biden le aveva affidato. Harris avrebbe mostrato un «forte rifiuto» ad attuare le leggi esistenti e una «palpabile indifferenza verso gli americani che soffrono a causa della crisi al confine» con il Messico, ha osservato Ogles.

Ogles e famiglia

Ogles è già balzato alle cronache nazionali (e non) per aver posato con l’intera famiglia imbracciando armi d’assalto in uno scatto del Natale 2021. Lo scatto pubblicato sui suoi social tornò virale sulla scia delle polemiche dopo la strage avvenuta a Nashville nella Covenant School, stessa zona che il deputato rappresenta a Capitol Hill. L’iniziativa di Ogles più che mettere in pericolo Harris è destinata a dare visibilità al mittente stesso. Come sottolinea Forbes c’è una fronda repubblicana guidata dalla presidente Elise Stefanik, che punta a condannare Harris per la sua gestione del confine tra Stati Uniti e Messico: ma con il Senato, ancora sotto il controllo democratico, è improbabile che anche un impeachment approvato dalla Camera venga confermato dal Senato.

Leggi anche: