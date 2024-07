Rai multata per la pubblicità occulta a Sanremo sulle scarpe di John Travolta, Gasparri: «Deve pagare Amadeus»

«Amadeus ha sbagliato e Amadeus deve pagare». Maurizio Gasparri interviene dopo la multa dell’Agcom alla Rai per la vicenda delle sneaker di John Travolta inquadrate nella seconda serata di Sanremo 2024 con il logo in bella vista. L’Autorità ha stabilito che si è trattato di pubblicità occulta, e ha sanzionato la tv pubblica «di euro 206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale». Secondo il senatore di Forza Italia componente della Commissione di Vigilanza Rai, la decisione dell’Agcom non sorprende. «Avevo sollevato la questione con più interrogazioni, ma non avevo ricevuto risposte esaustive dalla Rai che, invece, avrebbe fatto bene a dare», scrive in una nota, «sul palco di Sanremo, infatti, si è fatta pubblicità occulta e non pagata dall’azienda di scarpe esibita. Ora chi dovrebbe pagare non sono i cittadini attraverso il canone, ma i responsabili di questo episodio, quindi Amadeus, che si è arricchito negli anni con i soldi della Rai, e chi non ha vigilato a dovere sulla trasmissione».

