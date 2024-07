Perché Joe Biden non è ricoverato in un ospizio in fin di vita

«Joe Biden si trova attualmente in un ospizio ed è improbabile che riesca a sopravvivere alla notte»? Questo è quanto si legge in numerosi post online che circolano dal 23 luglio, speculando sulla salute del presidente degli USA. Vediamo nel dettaglio perché Joe Biden non è ricoverato in un ospizio e non è in fin di vita.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che Joe Biden sia ricoverato in un ospizio in fin di vita.

Da quando la teoria ha iniziato a circolare – il 23 luglio – Biden è apparso in pubblico varie volte.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui e qui altri esempi). Nella descrizione si legge:

Minchia, che uscita di scena super rapida.

Mentre nell’immagine, screenshot di un post su X, appare il seguente testo:

BREAKING: A verified source has informed the Global Press team that Joe Biden is currently in hospice care and is unlikely to survive the night.



BREAKING: Una fonte verificata ha informato il team della Global Press che Joe Biden è attualmente ricoverato in un hospice ed è improbabile che sopravviva alla notte.

Altri post (qui un altro) appaiono con la seguente descrizione:

BREAKING: Una testata giornalistica ha improvvisamente cancellato il suo account Twitter/X dopo aver pubblicato un controverso rapporto sulla salute di Joe Biden. La Global Press ha twittato nelle prime ore di martedì che una “fonte verificata” aveva informato il suo team che l’81enne era “attualmente ricoverato in hospice ed era improbabile che sopravvivesse alla notte”.

L’account cancellato

Il contenuto era stato inizialmente pubblicato su X da «GlobalPressCorp» per poi venire cancellato assieme all’account, di cui non risultano snapshot archiviati né su Archive.is né su WebArchive. Questo thread su X parte da quello che era un post di Global Press. Ciò non ha impedito alla notizia falsa di diffondersi all’estero e in Italia.

La foto dell’arrivo alla Casa Bianca

A smentire le dicerie messe in circolo dall’account cancellato, il 23 luglio è arrivato un aggiornamento pubblicato dal profilo X del presidente degli Usa. Nel tweet, Biden afferma: «È splendido essere tornati alla Casa Bianca», e pubblica una foto del suo ingresso visto dall’alto.

Biden in aeroporto e non in ospizio

Biden si è recato a Washington in aereo dal Delaware, dove si trovava in isolamento a causa del Covid di cui è stata data notizia il 18 luglio 2024. Del suo imbarco sull’aereo che da Dover, in Delaware, lo ha portato nella capitale è stato un video pubblicato il 23 luglio in cui Biden appare con la mascherina in mano. Lo si vede chiudersi la giacca e salire sul velivolo senza pronunciare una sola parola. Confrontando gli elementi del paesaggio nel video con quelli che si possono vedere su Google Maps, si nota che molti di essi coincidono. Nello specifico: due degli edifici alle spalle del presidente, e i piloni della luce che si susseguono lungo la pista.

Biden non è ricoverato

Infine, quando in Italia era la notte tra il 24 e il 25 luglio, Biden è apparso in una diretta dallo Studio Ovale nella quale ha spiegato le ragioni del proprio ritiro dalla corsa alla Casa Bianca e come proseguirà gli ultimi mesi alla presidenza degli Stati Uniti.

Conclusioni

Un account X poi cancellato ha diffuso la teoria falsa secondo cui Joe Biden sarebbe stato ricoverato in un ospizio in fin di vita. Ma da allora il presidente degli Usa ha effettuato diverse uscite e apparizioni pubbliche le quali provano che Joe Biden non è ricoverato in un ospizio in fin di vita.

