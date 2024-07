La Senna torna inquinata, dubbi sulle gare delle Olimpiadi: tutta colpa della pioggia su Parigi

Sono tornati alti i livelli di inquinamento dellla Senna a Parigi, dopo la pioggia cadute tra venerdì e sabato. Gli organizzatori delle Olimpiadi sono stati quindi costretti a cancellare la sessione di allenamento di triathlon, che doveva tenersi questa mattina 28 luglio. Resta ancora l’incognita sullo svolgimento delle gare nella Senna. Ma gli organizzatori sarebbero fiduciosi che gli eventi si potranno svolgere il prossimo martedì e mercoledì. Al momento però «i livelli dell’acqua non offrono sufficienti garanzie», spiegano in un comunicato i vertici del Comitato organizzatore olimpico e la federazione di triathlon. Nelle acque della Senna sono previste le gare di nuoto di fondo e parte di quelle di triathlon.

Il tuffo della sindaca e il forfait di Macron

La Senna non è stata balneabile per circa un secolo. L’organizzazione dei Giochi di Parigi 2024 ha speso circa un miliardo e mezzo di euro perché il fiume tornasse balneabile in tempo per la manifestazione. Per dimostrare che l’obiettivo era stato sostanzialmente raggiunto, a nove giorni dell’inizio delle Olimpiadi aveva fatto un bagno dimostrativo la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, assieme al presidente del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, Tony Estanguet, e un rappresentante dello Stato. Non però il presidente Emmanuel Macron, che solo a fine febbraio aveva promesso di tuffarsi nella Senna. Ma non aveva mai indicato una data.

