«Le donne se ne stanno in giro a truccarsi», Eurosport licenzia il commentatore Bob Ballard per il commento sessista alle nuotatrici australiane

«Stanno terminando, sapete come sono le donne, se ne stanno in giro a truccarsi». Questa battuta sessista che Bob Ballard di Eurosport ha scelto di sfoderare dopo che le nuotatrici australiane hanno conquistato l’oro nella staffetta 4×100 stile libero femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, non è passata inosservata. Anzi, gli è costata cara: il commentatore sportivo inglese è stato licenziato in tronco. È quanto emerge da un chiaro comunicato di Eurosport, che lascia spazio a poche interpretazioni: «Durante un momento della copertura di Eurosport ieri sera, il commentatore Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato. A tal fine, è stato rimosso dal nostro elenco di telecronisti con effetto immediato». La battuta sessista è diventata rapidamente virale, scatenando una vera e propria bufera online. Un’affermazione, quella di Ballard, che ha lasciato indignata anche la co-conduttrice al fianco del commentatore, Lizzie Simmonds, nonché campionessa britannica di nuoto. In diretta, l’ha definita «oltraggiosa», provocando altre risate inopportune di Ballard. Quest’ultimo, nel frattempo, si è chiuso nel silenzio e non ha ancora commentato né chiesto scusa pubblicamente quanto accaduto.

