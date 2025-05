Pestato dagli ultras davanti al figlio, tre arresti a Bari: in carcere anche il padre del bambino. Cosa è successo prima – Il video

La Digos indaga per ricostruire cosa sia successo fuori dallo stadio San Nicola durante Bari-Pisa. Gli scontri tra tifosi baresi in contestazione con la società

Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Bari per una rissa avvenuta domenica pomeriggio all’esterno dello stadio San Nicola, nel corso della partita di Serie B Bari-Pisa. Si tratta di tre persone coinvolte nella violenta rissa immortalata in un video diventato virale sui social, tra i tre arrestati c’è anche il padre del bambino. Pochi minuti prima, come ricostruito dalla Digos di Bari, lui stesso avrebbe picchiato violentemente un’altra persona. I tre arrestati di 33, 41 e 49 anni, tutti residenti a Toritto, nel Barese, sono finiti in carcere. A Repubblica, l’avvocato che assiste il padre del bambino aggredito sostiene che «si tratta di questioni personali», estranee al tifo.

Pochi minuti prima del violento pestaggio ripreso e diffuso sui social, in un’area del parcheggio della curva nord sarebbe avvenuta una lite in cui sono coinvolti due dei tre arrestati di oggi, il padre del bambino poi picchiato e un altro tifoso. Il primo, secondo quanto ricostruito dalla Digos che ha visualizzato le immagini delle telecamere della zona, avrebbe colpito il secondo con un violento pugno al viso, continuando a picchiarlo anche mentre era a terra e fermandosi solo dopo l’intervento di alcuni presenti. Circa due minuti dopo, l’aggressore sarebbe stato circondato da un gruppetto di almeno quattro persone e a sua volta picchiato con calci e pugni. Un’aggressione di pochi secondi, dalla quale l’uomo si libera quasi subito e si avvicina al figlio, come si vede dalle immagini diffuse sui social. Poi, viene nuovamente aggredito con calci e pugni da altre due persone, tra cui il tifoso picchiato in precedenza. La rissa si ferma solo dopo l’intervento della polizia. I tre sono stati arrestati in flagranza differita e sono stati portati in carcere.